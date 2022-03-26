В России госпитализировали 4 275 человек с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 4 275 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах.

Накануне в стране выявили 4 212 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 24 072 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 739 462 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 395 человек. Всего умерли от заболевания 367 013 человек.

Всего за сутки выздоровело 60 933 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 16 606 691 человек.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России уже начинается новая волна коронавируса, вызванная «стелс-омикроном», ситуация может усугубиться из-за того, что в связи со спецоперацией на Украине грузовые и пассажирские потоки теперь идут из Китая, где сильно повышается заболеваемость.

