В России госпитализировали 379 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 379 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 2 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 379 человек», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 470 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 884 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 807 431 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 43 человека. Всего умерло от заболевания 393 805 человек.
За сутки выздоровело 4 489 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 217 574 человека.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что директивно вводить в России масочный режим не стоит, сообщает «Лента.ру»
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21,8 млн+3 884 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 489 / сут.
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