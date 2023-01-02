В России госпитализировали 379 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 2 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 379 человек», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 470 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 884 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 807 431 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 43 человека. Всего умерло от заболевания 393 805 человек.

За сутки выздоровело 4 489 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 217 574 человека.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что директивно вводить в России масочный режим не стоит, сообщает «Лента.ру»





