Блондинка и динозавр: Как Хинштейн отучит курских чиновников от хамства
Комиссия по этике должна привить жесткие стандарты общения между главами районов и их подчиненными, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Хамство в общении между начальниками и подчиненными на госслужбе недопустимо, этические стандарты там должны быть еще жестче, чем в частных компаниях, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил создать во всех районах комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Решение было принято после инцидента с руганью во время заседания правительства региона 15 июня, которое транслировалось в прямом эфире. В ходе мероприятия у одного из участников включился микрофон, после чего он произнес фразу «Пошел вон». Позже выяснилось, что и.о. главы администрации Льговского района Павел Вертиков разговаривал с сотрудником на постороннюю тему, думая, что микрофон выключен.
«Хамство по отношению к подчиненным абсолютно недопустимо. Я с подавляющим большинством своих сотрудников, даже тех, которые у меня работают по 15 лет, всегда разговариваю на «вы» и по имени-отчеству. Считаю, что это нормально. А на госслужбе стандарты должны быть еще жестче, чем в частной компании», - заявил Минченко.
Насколько эффективно повлияет новая структура на уровень взаимоотношений сотрудников районных администраций, отмечает политолог, сказать сложно. Пока ясно лишь, что у самого губернатора Хинштейна получается выстраивать диалог и с избирателями, и с подчиненными.
«Судя по всему, каких-то дополнительных расходов бюджета создание комиссии по этике не потребует. Насколько эффективно она будет работать, посмотрим. Сработает или нет - это как анекдот про блондинку и вероятность встретить динозавра: 50 на 50. Хинштейн очень хорошо попал в нерв ситуации, он демонстрирует мастер-класс по тому, как надо взаимодействовать и с избирателями, и с подчиненными. Поэтому на его личных рейтингах ситуация не отразится», - полагает политолог.
Позднее перебивший Хинштейна чиновник объяснился. И. о. главы Льговского района Павел Вертиков рассказал, что не выгонял сотрудника во время заседания правительства Курской области, а вместо «Пошел вон!» сказал «Пошел, Вов!», так как интернет наконец заработал, передает «Радиоточка НСН».
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