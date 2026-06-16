Хамство в общении между начальниками и подчиненными на госслужбе недопустимо, этические стандарты там должны быть еще жестче, чем в частных компаниях, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил создать во всех районах комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Решение было принято после инцидента с руганью во время заседания правительства региона 15 июня, которое транслировалось в прямом эфире. В ходе мероприятия у одного из участников включился микрофон, после чего он произнес фразу «Пошел вон». Позже выяснилось, что и.о. главы администрации Льговского района Павел Вертиков разговаривал с сотрудником на постороннюю тему, думая, что микрофон выключен.

«Хамство по отношению к подчиненным абсолютно недопустимо. Я с подавляющим большинством своих сотрудников, даже тех, которые у меня работают по 15 лет, всегда разговариваю на «вы» и по имени-отчеству. Считаю, что это нормально. А на госслужбе стандарты должны быть еще жестче, чем в частной компании», - заявил Минченко.