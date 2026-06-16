Задумка без контроля: Почему штрафы для маркетплейсов не защитят продавцов

Государственное регулирование цен приведет к национализации маркетплейсов, заявил НСН Алексей Кременсков. 

Продавцы действительно жалуются на ценовое давление со стороны маркетплейсов, однако штрафы вряд ли решат проблему, поскольку неясно, кто будет контролировать ситуацию, сказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

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Для маркетплейсов могут ввести штрафы до 400 тысяч рублей за ценовое давление на продавцов. Как пишет Forbes, соответствующие поправки к КоАП разработало Минэкономразвития. Речь идет о штрафах к закону о платформенной экономике. Кременсков усомнился, что мера будет эффективной.

«Сложно сказать, как это будет работать, потому что маркетплейсы легко адаптируются. Возможно, такие штрафы позволят более мягко работать с продавцами. Сегодня продавцы действительно жалуются, есть такая проблема. Будет ли это технически работать – не знаю. Кто это будет отслеживать и контролировать – непонятно. Задумка такая есть, но кто это будет делать - непонятно. Как бы все не закончилось тем, что маркетплейс пообещает исправиться, поменять оферту, но на этом все», — заявил он.
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Как добавил собеседник НСН, если государство ограничит размер комиссии для маркетплейсов, площадки найдут другие способы получать те же деньги с продавцов.

«В кругах электронной коммерции недавно заявлялось, что маркетплейсы хотят обязать установить комиссию не выше 20%. На мой взгляд, если это реализуют, значит подорожает что-то другое: поднимется стоимость рекламы, логистики, хранения и так далее. Если говорить о том, что может быть, а чего быть не должно, это уже разговор о национализации маркетплейсов. Это уже не бизнес, а государственное регулирование цен на уровне товаров, которые принадлежат государству», — отметил он.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков сообщил НСН, что сегодня стоимость товара на маркетплейсе чаще выше, чем в офлайне. По его словам, в цене на онлайн-площадках также заложены таможенные налоги.

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ФОТО: ТАСС/Синицын Михаил
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