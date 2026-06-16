Как добавил собеседник НСН, если государство ограничит размер комиссии для маркетплейсов, площадки найдут другие способы получать те же деньги с продавцов.

«В кругах электронной коммерции недавно заявлялось, что маркетплейсы хотят обязать установить комиссию не выше 20%. На мой взгляд, если это реализуют, значит подорожает что-то другое: поднимется стоимость рекламы, логистики, хранения и так далее. Если говорить о том, что может быть, а чего быть не должно, это уже разговор о национализации маркетплейсов. Это уже не бизнес, а государственное регулирование цен на уровне товаров, которые принадлежат государству», — отметил он.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков сообщил НСН, что сегодня стоимость товара на маркетплейсе чаще выше, чем в офлайне. По его словам, в цене на онлайн-площадках также заложены таможенные налоги.

