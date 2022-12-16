Врач рассказал, как не заразиться гриппом и COVID-19 в новогодние праздники
Чтобы не заразиться гриппом или COVID-19 во время празднования Нового года, необходимо избегать закрытых помещений, отказаться от развлекательных мероприятий и не петь. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач Леонид Доронин.
По словам медика, в условиях эпидемии не следует встречать Новый год в закрытом и непроветриваемом помещении. Гораздо лучше встретиться праздник на открытом воздухе, например, на катке.
Также Доронин посоветовал не посещать караоке, квесты и иные развлекательные мероприятия, чтобы не попасть в зону активного распространения вируса.
Кроме того, врач настоятельно порекомендовал не петь в караоке. Согласно исследованиям, во время пения производится больше крошечных частиц, содержащих инфекцию, чем во время дыхания и речи.
Ранее врач-эпидемиолог Елена Белякова рассказала, что свиной грипп в большей степени угрожает пожилым людям старше 60 лет и детям до года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Набиуллина назвала причину продления льготной ипотеки
- Врач рассказал, как не заразиться гриппом и COVID-19 в новогодние праздники
- Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Мега Химки» отправили в СИЗО
- «Момент не настал». В США оценили возможность переговоров по Украине
- Умер бывший тренер сборной Сербии Синиша Михайлович
- Кирби: в США не видят признаков скорого нападения российских военных на Киев
- СМИ: В США заявили о нехватке комплексов Patriot для поставок Киеву
- Киссинджер: Настал момент для решения конфликта на Украине путем переговоров
- В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей
- В театре «Русская песня» пройдет премьера спектакля «Бабкины сказки–7»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru