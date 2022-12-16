Врач рассказал, как не заразиться гриппом и COVID-19 в новогодние праздники

По словам медика, в условиях эпидемии не следует встречать Новый год в закрытом и непроветриваемом помещении. Гораздо лучше встретиться праздник на открытом воздухе, например, на катке.

Также Доронин посоветовал не посещать караоке, квесты и иные развлекательные мероприятия, чтобы не попасть в зону активного распространения вируса.

Кроме того, врач настоятельно порекомендовал не петь в караоке. Согласно исследованиям, во время пения производится больше крошечных частиц, содержащих инфекцию, чем во время дыхания и речи.

Ранее врач-эпидемиолог Елена Белякова рассказала, что свиной грипп в большей степени угрожает пожилым людям старше 60 лет и детям до года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

