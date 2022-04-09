В России госпитализировали 3 353 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 3 353 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 3353 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 46 регионах.
Накануне в стране выявили 3627 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 13 573 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 983 004 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 288 человек. Всего умерли от заболевания 371 457 человек.
Всего за сутки выздоровело 40 100 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 183 730 человек.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что примерно через месяц в Россию придет волна заболеваемости «стелс-омикроном», распространение которого будет стремительнее «омикрона».
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Заразились
18,0 млн+13 573 / сут.
Умерли
371 тыс.+288 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+40 100 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru