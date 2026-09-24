В Санкт-Петербурге представили трейлер блокбастера «Черный шелк»
В Санкт-Петербурге стартовал XII Международный форум объединенных культур, гости которого первыми увидели трейлер самого ожидаемого блокбастера следующего года «Чёрный шёлк». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Новая российско-китайская лента является сиквелом «Красного шёлка». Одним из главных героев новой истории, которая основанная на реальных событиях, стал легендарный разведчик Рихард Зорге.
Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова рассказала, что действие в фильме будет происходить «и на дирижабле, и на корабле, в Шанхае, и в России».
«Мы хотели показать размах и объектов, и экшена, и костюмов, и всё то, что составляет суть кинематографа, хорошего большого кино», – добавил продюсер «Чёрного шёлка» Вадим Быркин.
Ранее стало известно, что в «Чёрном шёлке» сыграют Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Также к актерскому составу присоединится Максим Матвеев, который сыграет Зорге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе
- Останина возмутилась опросником, где многодетность сочли признаком «соцриска»
- Глава СВР заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России
- Экс-министр труда объяснил, о чем говорит повышение МРОТ
- В Госдуме заявили, что Си Цзиньпин не поведётся на помпезный приём в США
- Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
- Дилемма Раскольникова: Запрет субдилеров сим-карт не избавит от мошенников
- Обвинение запросило для экс-мэра Сочи Копайгородского 21 год колонии
- В Санкт-Петербурге представили трейлер блокбастера «Черный шелк»
- Форс-мажорные опасения: Почему россияне полюбили наличные деньги