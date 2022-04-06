Иммунолог оценил вероятность вспышки «стелс-омикрона» в России
Возможность роста уровня заболеваемости из-за «стелс-омикрона» в России сохраняется до конца апреля. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Дальше вряд ли стоит ждать чего-то серьезного», - сказал Крючков.
По его словам, ситуация с коронавирусом к лету будет не совсем стабильная, но больших вспышек ожидать не стоит. Крючков отметил, что осенью начнется рост заболеваемости, но не факт, что он будет вызван именно омикрон-штаммом.
Также иммунолог подчеркнул, что если в ближайшие две-три недели все же начнется вспышка «стелс-омикрона», то она, вероятнее всего, будет небольшой.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что примерно через месяц в Россию придет волна заболеваемости «стелс-омикроном», распространение которого будет стремительнее «омикрона».
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