В России госпитализировали 3 191 человека с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 6 775 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 44 989 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 335 186 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 596 человек. Всего умерли от заболевания 360 811 человек.

Всего за сутки выздоровело 128 629 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 15 480 407 человек.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что коронавирусная инфекция может спровоцировать появление ряда патологий, которые не поддаются лечению. Об этом она заявила в беседе с «Вечерней Москвой».

