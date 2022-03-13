В России госпитализировали 3 191 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 3 191 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 6 775 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 44 989 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 335 186 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 596 человек. Всего умерли от заболевания 360 811 человек.
Всего за сутки выздоровело 128 629 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 15 480 407 человек.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что коронавирусная инфекция может спровоцировать появление ряда патологий, которые не поддаются лечению. Об этом она заявила в беседе с «Вечерней Москвой».
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Заразились
17,3 млн+44 989 / сут.
Умерли
361 тыс.+596 / сут.
Выздоровели
15,5 млн+129 тыс. / сут.
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