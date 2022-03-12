Врач предупредила о необычной аллергии в конце зимы

«Выделяются прозрачные выделения из носа, зуд в глазах, выделения из глаз, кашель, першение в горле. Это все - аллергия на таяние снега. На аспергилл — это черный грибок. И на кандиду — белый грибок», — рассказала специалист.

По словам Людмилы Лапа, дискомфорт у аллергиков может проявляться в течение ближайших двух недель.

«В это время лучше гулять на свежем воздухе в маске. Пыльца садится на слизистые носа и горло, вырабатываются белки воспалительные. Появляется дополнительная нагрузка на иммунную систему, человек быстрее заболевает», — считает эксперт.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что аллергия – признак слабого иммунитета, а аллергики всегда должны быть начеку.

«На примере пандемии коронавируса мы это видим: чем старше человек, тем серьезнее он болеет. Генетика играет большую роль. Генетический груз накапливается из поколения в поколение. Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья – самый злостный аллерген, особенно береза. В июне – это луговые травы, а в августе – сорные травы. Постоянным аллергикам нужно навестить врача и узнать рекомендации, как себя вести в этот период. Часто бывает, что люди теряются при ЧП. Телефон 112 работает всегда», - отметил Болибок.

