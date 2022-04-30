В России госпитализировали 2574 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 30 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2574 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,63%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 2 558 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 7 363 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 182 354 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 157 человек. Всего умерли от заболевания 375 884 человека.

Всего за сутки выздоровело 11 022 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 539 985 человек.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с РИА Новости рекомендовал россиянам проводить больше времени на воздухе, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.

