Мурашко заявил об опасности вспышки COVID-19 в июне
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти в июне, гражданам следует вакцинироваться, чтобы избежать новой волны COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
Министр подчеркнул, что необходимо не ждать подъема заболеваемости и заниматься профилактикой.
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