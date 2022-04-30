Мурашко заявил об опасности вспышки COVID-19 в июне

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти в июне, гражданам следует вакцинироваться, чтобы избежать новой волны COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Министр подчеркнул, что необходимо не ждать подъема заболеваемости и заниматься профилактикой.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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