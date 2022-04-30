Мурашко заявил об опасности вспышки COVID-19 в июне

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Министр подчеркнул, что необходимо не ждать подъема заболеваемости и заниматься профилактикой.

