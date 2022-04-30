Инфекционист посоветовал провести майские праздники на свежем воздухе
30 апреля 202207:16
Россиянам стоит проводить больше времени на воздухе, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с РИА Новости.
«На свежем воздухе больше времени проводите, а не в помещении», — указал эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия COVID-19 в России не закончилась, в регионах сохраняется ситуация высокого риска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru