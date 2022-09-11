В России госпитализировали 2185 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализировали 2185 человек с COVID-19, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Иммунолог обозначил сроки окончания шестой волны коронавируса в РФ
«По состоянию на 11 сентября 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%», - говорится в сообщении.
Накануне в России госпитализировали 3 977 россиян с COVID-19.
За сутки в России коронавирусом заболели 52 829 человек, всего с начала пандемии - 20 066 610 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 86 человек. Всего умерли от заболевания 385 348 человек.
За прошедшие сутки выздоровело 37 288 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 19 061 006 человек.
Ранее врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус заявил, что профессиональное сообщество давно пришло к выводу, что не надо вводить маски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Любые способы, которые ограничивали возможность вируса попасть в организм, мы пытались использовать. Роспотребнадзор не говорит о том, что мы должны вернуть масочный режим. Я считаю, это перебор. Профессионалы давно сказали, что не нужно вводить маски», - сказал Продеус.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- В России госпитализировали 2185 человек с COVID-19
- Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы
- В ДНР предупредили о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении
- В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы «Миллиона призов»
- С начала выборов более 1,5 млн москвичей приняли участие в ДЭГ
- Рогов: Энергоблоки ЗАЭС остановили в связи с обстрелами ВСУ и повреждениями ЛЭП
- Минобороны отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма
- СМИ: В Швейцарии жителям грозят тюрьмой за превышение температуры в доме зимой
- В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов
- В Великобритании назвали дату похорон Елизаветы II
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru