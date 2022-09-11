В России госпитализировали 2185 человек с COVID-19

Иммунолог обозначил сроки окончания шестой волны коронавируса в РФ

«По состоянию на 11 сентября 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2185 человек и уменьшилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 3 977 россиян с COVID-19.

За сутки в России коронавирусом заболели 52 829 человек, всего с начала пандемии - 20 066 610 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 86 человек. Всего умерли от заболевания 385 348 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 37 288 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 19 061 006 человек.

Ранее врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус заявил, что профессиональное сообщество давно пришло к выводу, что не надо вводить маски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Любые способы, которые ограничивали возможность вируса попасть в организм, мы пытались использовать. Роспотребнадзор не говорит о том, что мы должны вернуть масочный режим. Я считаю, это перебор. Профессионалы давно сказали, что не нужно вводить маски», - сказал Продеус.

