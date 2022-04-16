В России госпитализировали 2 923 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 16 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,95%", - говорится в сообщении», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 44 регионах.

Накануне в стране выявили 2 867 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 11 095 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 064 454 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 240 человек. Всего умерли от заболевания 373 267 человек.

Всего за сутки выздоровело 19 006 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 359 645 человек.

В пятницу стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до с 46,5% до 45,2% за минувшую неделю. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

