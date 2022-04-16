В России госпитализировали 2 923 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 2 923 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 16 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,95%", - говорится в сообщении», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 44 регионах.
Накануне в стране выявили 2 867 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 11 095 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 064 454 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 240 человек. Всего умерли от заболевания 373 267 человек.
Всего за сутки выздоровело 19 006 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 359 645 человек.
В пятницу стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до с 46,5% до 45,2% за минувшую неделю. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Заразились
18,1 млн+11 095 / сут.
Умерли
373 тыс.+240 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+19 006 / сут.
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