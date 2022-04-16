Иммунолог: Распространение «омикрона» позволило обновить иммунитет к COVID-19
Распространение штамма коронавируса «омикрон», который чаще всего переносится бессимптомно, ведет к обновлению сформировавшегося при первых вариантах COVID-19 коллективного иммунитета. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам эксперта, сейчас коронавирусом с клиническими проявлениями —насморком, симптомами ОРВИ — болеют около 10% пациентов.
«Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса. Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета. Он уже немножко устарел, потому что вирус изменился, а это идет обновление коллективного иммунитета», — цитирует Жемчугова ТАСС.
Кроме того, эксперт отметил, что омикрон-штамм отличается меньшим количеством госпитализаций. Вместе с тем Жемчугов рекомендовал лицам из групп риска быть осторожными и не забывать ревакцинироваться.
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