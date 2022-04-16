Иммунолог: Распространение «омикрона» позволило обновить иммунитет к COVID-19

По словам эксперта, сейчас коронавирусом с клиническими проявлениями —насморком, симптомами ОРВИ — болеют около 10% пациентов.

«Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса. Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета. Он уже немножко устарел, потому что вирус изменился, а это идет обновление коллективного иммунитета», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Кроме того, эксперт отметил, что омикрон-штамм отличается меньшим количеством госпитализаций. Вместе с тем Жемчугов рекомендовал лицам из групп риска быть осторожными и не забывать ревакцинироваться.

