Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ снизился до 45,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до с 46,5% до 45,2% за минувшую неделю. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается также, что полную вакцинацию в стране прошли 86 млн человек. По последним данным, население России составляет 144 млн.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что угроза распространения COVID-19 в России сохраняется.









