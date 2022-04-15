Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ снизился до 45,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до с 46,5% до 45,2% за минувшую неделю. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается также, что полную вакцинацию в стране прошли 86 млн человек. По последним данным, население России составляет 144 млн.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что угроза распространения COVID-19 в России сохраняется.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры