В России госпитализировали 2 761 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 2 761 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 13 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 2 919 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 28 694 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 852 976 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 60 человек. Всего умер от заболевания 383 071 человек.

Всего за сутки выздоровело от коронавируса 16 874 россиянина, за период эпидемии - 18 121 135 человек.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости вводить антиковидные ограничения в России на федеральном уровне нет.

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ФОТО: РИА Новости
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