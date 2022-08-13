В России госпитализировали 2 761 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 761 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 13 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 2 919 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 28 694 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 852 976 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 60 человек. Всего умер от заболевания 383 071 человек.
Всего за сутки выздоровело от коронавируса 16 874 россиянина, за период эпидемии - 18 121 135 человек.
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости вводить антиковидные ограничения в России на федеральном уровне нет.
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Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru