В Роспотребнадзоре исключили введение COVID-ограничений на федеральном уровне

«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время», — цитирует эксперта РИА Новости.

Пшеничная добавила, что несмотря на рост заболеваемости на фоне распространения новых вариантов омикрон-штамма, суммарная недельная заболеваемость коронавирусам невелика. Ее уровень как минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которую обычно регистрируют в осенне-зимний период.

