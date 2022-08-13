В Роспотребнадзоре исключили введение COVID-ограничений на федеральном уровне
Необходимости вводить антиковидные ограничения в России на федеральном уровне нет. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук. Это крайне важно для уязвимых категорий граждан. Также следует вакцинироваться, если подошло время», — цитирует эксперта РИА Новости.
Пшеничная добавила, что несмотря на рост заболеваемости на фоне распространения новых вариантов омикрон-штамма, суммарная недельная заболеваемость коронавирусам невелика. Ее уровень как минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которую обычно регистрируют в осенне-зимний период.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru