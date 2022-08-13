Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

«Сегодня важно для здравоохранения не то, что растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции – сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Малинникова подчеркнула, что основной способ профилактики подобных заболеваний — вакцинация. По словам эксперта, бустерная прививка от COVID-19 позволит легче перенести болезнь или вовсе не заразиться.

