Вирусолог предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями

Коронавирус может сочетаться с гриппом или аденовирусом, чего опасаются медики. Об этом заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

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«Сегодня важно для здравоохранения не то, что растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции – сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Малинникова подчеркнула, что основной способ профилактики подобных заболеваний — вакцинация. По словам эксперта, бустерная прививка от COVID-19 позволит легче перенести болезнь или вовсе не заразиться.

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ФОТО: РИА Новости
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