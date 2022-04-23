В России госпитализировали 2 682 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 682 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 23 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 682 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,8%», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций снизилось в 44 регионах страны, увеличилось - в 35 субъектах. Без изменений ситуация осталась в шести субъектах РФ.
Накануне в стране госпитализировали 2 660 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 8 829 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 128 691 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 171 человек. Всего умерли от заболевания 374 734 человека.
Всего за сутки выздоровело 13 030 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 464 120 человек.
Ранее главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк в беседе с РИА Новости рассказал, что перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты нередко жалуются на неприятные последствия заболевания, в том числе снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления.
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Заразились
18,1 млн+8 829 / сут.
Умерли
375 тыс.+171 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 030 / сут.
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