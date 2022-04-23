Эксперт: ожидается рост заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников

Всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ может произойти во второй половине мая. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «ДНКОМ» Андрей Исаев.

В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым «омикрон-штаммом BA.4»

Эксперт предположил, что в связи с новой волной COVID-19 в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии возможен подъем заболеваемости и в России.

Также он отметил, что после праздничных выходных рост еще более вероятен, так как россияне начнут активно перемещаться и вступать в контакты.

Ранее в ряде в стран были зафиксированы новые штаммы «омикрона» BA.4 и BA.5. В России на данный момент случаев заражения новым «омикроном» не выявлено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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