Эксперт: ожидается рост заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников
Всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ может произойти во второй половине мая. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «ДНКОМ» Андрей Исаев.
Эксперт предположил, что в связи с новой волной COVID-19 в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии возможен подъем заболеваемости и в России.
Также он отметил, что после праздничных выходных рост еще более вероятен, так как россияне начнут активно перемещаться и вступать в контакты.
Ранее в ряде в стран были зафиксированы новые штаммы «омикрона» BA.4 и BA.5. В России на данный момент случаев заражения новым «омикроном» не выявлено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru