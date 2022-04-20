Главный психиатр Москвы рассказал о жалобах пациентов после коронавируса
Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты нередко жалуются на неприятные последствия заболевания, в том числе снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметил, что COVID-19 может иметь отложенные последствия для психического здоровья: у переболевшего может появиться излишняя тревожность, признаки расстройства личности, стресс, депрессивное расстройство, нарушения сна.
По словам Костюка, пациенты могут столкнуться с «ковидным туманом»: резким снижением работоспособности, ухудшением памяти и ясности мышления, отмечает «Свободная пресса».
«Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления», — указал психиатр.
Костюк подчеркнул, что такое состояние после COVID-19 протекает дольше и в более тяжелой форме, чем после тяжелых вирусных инфекций с повышением температуры, отмечает РЕН ТВ.
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