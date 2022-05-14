В России госпитализировали 2 498 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 14 мая 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 498 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 2 506 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 047 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 255 337 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 107 человек. Всего умер от заболевания 377 571 человек.

Всего за сутки выздоровело 7 378 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 640 979 человек.

Ранее стало известно, что ограничения по коронавирусу в Петербурге продлены на месяц до 15 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Беглов, передает ТАСС.

