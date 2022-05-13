Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 39,2 процента

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 39,2%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

Согласно данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 992 878 раз, полностью - 87 073 090 раз.

Ранее в оперштабе заявили, что за последние сутки в России выявили 4 896 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает RT. Всего с начала пандемии в стране выявлено 18 250 290 случаев COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияРоссияИммунитет Коронавирус
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