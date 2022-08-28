В России госпитализировали 2 340 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 141 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 28 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 4 354 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 46 857 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 19 405 923 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 83 человек. Всего умерли от заболевания 384 083 человека.
Всего за сутки выздоровел от коронавируса 28 223 россиянина, за период эпидемии - 18 495 961 человек.
Ранее главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин сообщил, что среди переболевших коронавирусом примерно у 30-40% затем возникают боли в мышцах, костях и суставах., передает ТАСС.
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Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
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