Эксперт: Переболевшие COVID-19 чаще всего страдают затем от боли в суставах
Среди переболевших коронавирусом примерно у 30-40% затем возникают боли в мышцах, костях и суставах. Об этом сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин, передает ТАСС.
По его словам, эти боли могут быть как волнообразными, так и постоянными.
«Мы наблюдаем очень много отдаленных последствий COVID-19. Это, прежде всего, боли в суставах, далее - осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы», - подчеркнул специалист.
Он также отметил, что COVID-19 часто приводит к обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата - артрита, артроза, остеоартрита.
Ранее иммунолог назвал особенность повторного заражения коронавирусом.
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