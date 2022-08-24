Эксперт: Переболевшие COVID-19 чаще всего страдают затем от боли в суставах

Среди переболевших коронавирусом примерно у 30-40% затем возникают боли в мышцах, костях и суставах. Об этом сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин, передает ТАСС.

По его словам, эти боли могут быть как волнообразными, так и постоянными.

«Мы наблюдаем очень много отдаленных последствий COVID-19. Это, прежде всего, боли в суставах, далее - осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы», - подчеркнул специалист.

Иммунолог: тяжесть постковидного синдрома связана с иммунитетом человека

Он также отметил, что COVID-19 часто приводит к обострению хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата - артрита, артроза, остеоартрита.

Ранее иммунолог назвал особенность повторного заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравИнфекцияБолезньКоронавирус
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