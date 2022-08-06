В России госпитализировали 2 141 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 6 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 141 человека», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 1 906 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 19 974 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 692 396 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 46 человек. Всего умерли от заболевания 382 697 человек.

Всего за сутки выздоровел от коронавируса 10 743 россиянина, за период эпидемии - 18 030 626 человек.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что проблема с коронавирусом заключается бессимптомном течении «омикрона» у большинства людей.

«Китай, спасая свое население, спасал и мир. Они регистрируют и бессимптомные заболевания. Такие люди самые опасные, их сразу изолируют. Омикрон легко протекает, это проблема, учитывая, что он заразен. От тех цифр, которые мы имеем у нас, их можно смело умножать в несколько раз. Эта цифра будет увеличиваться к 1 сентября – Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы», - объяснил он.

