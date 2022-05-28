В России госпитализировали 2 106 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 28 мая 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,8%», — отмечается в сообщении.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах.

Накануне в стране положили в больницы 1 972 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 556 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 319 848 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 86 человек. Всего умерли от заболевания 378 870 человек.

Всего за сутки выздоровело 5 844 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 17 725 440 человек.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила в интервью радио Sputnik, что новая волна распространения коронавируса может прийти в Россию.

