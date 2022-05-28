Россиян призвали готовиться к новой волне COVID-19

Медик сообщила, что в странах Европы зафиксирован очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

«Сегодня расслабляться пока рано. Надо нам всем готовиться к тому, что может быть и следующая волна коронавируса в России. В Европе уже сегодня имеется рост заболеваемости COVID-19, значит, и у нас возможен», — подчеркнула Соломатина.

Как отметила эксперт, от заражения коронавирусом можно защититься с помощью вакцинации.

