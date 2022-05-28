Россиян призвали готовиться к новой волне COVID-19

Новая волна распространения коронавируса может прийти в Россию, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. Об этом эксперт заявила в интервью радио Sputnik.

Попова: предпосылок к новой волне коронавируса в России нет

Медик сообщила, что в странах Европы зафиксирован очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

«Сегодня расслабляться пока рано. Надо нам всем готовиться к тому, что может быть и следующая волна коронавируса в России. В Европе уже сегодня имеется рост заболеваемости COVID-19, значит, и у нас возможен», — подчеркнула Соломатина.

Как отметила эксперт, от заражения коронавирусом можно защититься с помощью вакцинации.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусДепутатГосдума
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