В Псковской области отменили масочный режим

Обязательный масочный режим отменили в Псковской области с 28 мая, также власти региона разрешили работу ночных клубов. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

Власти Омской области отменили масочный режим

«Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных. Массовые мероприятия до 100 человек более не требуют согласования с Роспотребнадзором. Разрешаются дискотеки и ночные клубы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как отметил Ведерников, эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается, показатели заболеваемости остаются на достаточно низком уровне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Псковская ОбластьКоронавирусЗащитная маска
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