В Псковской области отменили масочный режим

«Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных. Массовые мероприятия до 100 человек более не требуют согласования с Роспотребнадзором. Разрешаются дискотеки и ночные клубы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как отметил Ведерников, эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается, показатели заболеваемости остаются на достаточно низком уровне.

