В Псковской области отменили масочный режим
Обязательный масочный режим отменили в Псковской области с 28 мая, также власти региона разрешили работу ночных клубов. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.
«Требования масочного режима перестают быть обязательными и переводятся в разряд рекомендательных. Массовые мероприятия до 100 человек более не требуют согласования с Роспотребнадзором. Разрешаются дискотеки и ночные клубы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как отметил Ведерников, эпидситуация в Псковской области стабильно улучшается, показатели заболеваемости остаются на достаточно низком уровне.
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