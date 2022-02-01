В России госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом за сутки

Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах. За сутки в России выявили 125 836 новых случаев COVID-19, скончались 663 человека. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 986 913 человек.

Больше всего зараженных коронавирусом зафиксировали Москве – 21 533 случаев за сутки. В тройку лидеров также входят Санкт-Петербург (13 619) и Подмосковье (11 475).

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рост заболеваемости COVID-19 в России в связи с распространением штамма «омикрон» продолжится еще 2,5-3 недели, после чего пойдет на спад.

