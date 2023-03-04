В России госпитализировали 1571 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1571 россиянин с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1546 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 14 049 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 328 569 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 39 человек. Всего умерло от заболевания 396 255 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 462 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 668 320 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса. По ее словам, в этом вопросе «многое еще предстоит изучить», все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности.
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22,3 млн+14 049 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 462 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru