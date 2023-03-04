В России госпитализировали 1571 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1546 человек с коронавирусом.



За сутки в России выявили 14 049 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 328 569 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 39 человек. Всего умерло от заболевания 396 255 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 462 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 668 320 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса. По ее словам, в этом вопросе «многое еще предстоит изучить», все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности.

