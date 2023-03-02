Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса

Говорить о завершении пандемии коронавируса рано, вирус уже демонстрировал свое «коварство». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, в этом вопросе «многое еще предстоит изучить», все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности.

«Расслабляться рано», - заключила Попова.

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Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что риски распространения холеры в России существуют, но они минимальны. По ее словам, в текущем году случаев заболевания на территории страны выявлено не было. Отмечается, что в РФ существуют большие запасы эффективно работающей отечественной вакцины от холеры.

ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил ранее заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорПандемияКоронавирус
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