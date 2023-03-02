Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса

Говорить о завершении пандемии коронавируса рано, вирус уже демонстрировал свое «коварство». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, в этом вопросе «многое еще предстоит изучить», все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности.

«Расслабляться рано», - заключила Попова.