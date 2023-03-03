«Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме

Актер Михаил Боярский рассказал, что спустя полтора года после перенесенного коронавируса так и не смог восстановиться, сообщает «Московский комсомолец».

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Актер признался, что после ковида стал намного глупее и менее активнее. Боярский жалуется на тяжелый постковидный синдром, который спустя полтора года так и не пришел.

Боярский рассказал, что у него есть предложения по работе, но он зачастую их отвергает. Актер объяснил, что ему все меньше интересно подобное. Большее удовольствие ему доставляет времяпрепровождение с его четырьмя внуками.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса. По ее словам, в этом вопросе «многое еще предстоит изучить», все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусМихаил Боярский
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