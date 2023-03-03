«Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме

Актер признался, что после ковида стал намного глупее и менее активнее. Боярский жалуется на тяжелый постковидный синдром, который спустя полтора года так и не пришел.

Боярский рассказал, что у него есть предложения по работе, но он зачастую их отвергает. Актер объяснил, что ему все меньше интересно подобное. Большее удовольствие ему доставляет времяпрепровождение с его четырьмя внуками.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что еще рано говорить о конце пандемии коронавируса. По ее словам, в этом вопросе «многое еще предстоит изучить», все силы остаются на максимальном уровне повышенной готовности.

