В России госпитализировали 14 324 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 14 324 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 14 937 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 122 995 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 16 175 023 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 793 человека. Всего умерли от заболевания 350 158 человек.

Всего за сутки выздоровели 181 343 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 13 321 314 человек.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что штамма коронавируса «дельтакрон» в России не обнаружено, делать выводы об опасности этого варианта пока рано.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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