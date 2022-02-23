Роспотребнадзор: в России пока нет штамма «дельтакрон»
Штамма коронавируса «дельтакрон» в России не обнаружено, делать выводы об опасности этого варианта пока рано. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
«Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам Черкашиной, свойства нового штамма могут определяться мутациями в S-белке, ответственными за заразность и способность к проникновению патогена, пишет РИА ФАН.
Вариант COVID-19 «дельтакрон» обнаружили на Кипре в начале января, напоминают Известия. Генетическая основа этого штамма напоминает «дельту», а мутации соответствуют омикрон-штамму.
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