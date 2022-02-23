Роспотребнадзор: в России пока нет штамма «дельтакрон»

«Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Черкашиной, свойства нового штамма могут определяться мутациями в S-белке, ответственными за заразность и способность к проникновению патогена, пишет РИА ФАН.

Вариант COVID-19 «дельтакрон» обнаружили на Кипре в начале января, напоминают Известия. Генетическая основа этого штамма напоминает «дельту», а мутации соответствуют омикрон-штамму.

