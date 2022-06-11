В России госпитализировали 1362 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 1362 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 11 июня 2022 года, в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1362 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 44 регионах, рост – в 34, в семи субъектах ситуация не изменилась.
Накануне в стране госпитализировали 1 419 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 627 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 373 184 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 72 человека. Всего умерли от заболевания 379 955 человек.
Всего за сутки выздоровело 4 827 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 791 081 человек.
Ранее The Washington Post, ссылаясь на доклад ВОЗ, написала, что группа созванных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ученых начнет детальное изучение причин возникновения коронавирусной инфекции.
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