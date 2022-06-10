Эксперты ВОЗ планируют детально изучить происхождение COVID-19

Как отмечают эксперты, согласно имеющимся данным, коронавирус распространялся между животными в естественных условиях. При этом животное, заразившее людей, или место, где произошло заражение, идентифицировать невозможно, пишет Газета.ру.

«На данный момент самые убедительные доказательства по-прежнему связаны с зоонозной передачей <...> Однако вирусы-предшественники, которые были идентифицированы у летучих мышей, определенно недостаточно близки к тому быть вирусу, который распространился среди людей», — отметила председатель группы ВОЗ, вирусолог из Университета Претории в Южной Африке Мариетджи Вентер.

Исследование необходимо для расследования происхождения COVID-19 и призвано помочь в понимании происхождения новых вспышек. Работа может продлиться несколько лет.

При этом, пишет The Washington Post, эксперты из Бразилии, Китая и России выступают против призывов к расследованию теории «лабораторной утечки» вируса.

