Эксперты ВОЗ планируют детально изучить происхождение COVID-19
Группа созванных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ученых начнет детальное изучение причин возникновения коронавирусной инфекции. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на доклад ВОЗ.
Как отмечают эксперты, согласно имеющимся данным, коронавирус распространялся между животными в естественных условиях. При этом животное, заразившее людей, или место, где произошло заражение, идентифицировать невозможно, пишет Газета.ру.
«На данный момент самые убедительные доказательства по-прежнему связаны с зоонозной передачей <...> Однако вирусы-предшественники, которые были идентифицированы у летучих мышей, определенно недостаточно близки к тому быть вирусу, который распространился среди людей», — отметила председатель группы ВОЗ, вирусолог из Университета Претории в Южной Африке Мариетджи Вентер.
Исследование необходимо для расследования происхождения COVID-19 и призвано помочь в понимании происхождения новых вспышек. Работа может продлиться несколько лет.
При этом, пишет The Washington Post, эксперты из Бразилии, Китая и России выступают против призывов к расследованию теории «лабораторной утечки» вируса.
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