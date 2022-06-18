В России госпитализировали 1291 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1291 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 1 370 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 382 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 395 179 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые был выявлен вариант штамма «омикрон» ВА.5, сообщает РИА Новости.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 68 человек. Всего умерли от заболевания 380 401 человек.
Всего за сутки выздоровел от коронавируса 4 371 россиянин, за период эпидемии - 17 819 395 человек.
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Заразились
18,4 млн+3 382 / сут.
Умерли
380 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 371 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru