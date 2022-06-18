В России госпитализировали 1291 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 18 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1291 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,8%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 1 370 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 382 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 395 179 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые был выявлен вариант штамма «омикрон» ВА.5, сообщает РИА Новости.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 68 человек. Всего умерли от заболевания 380 401 человек.

Всего за сутки выздоровел от коронавируса 4 371 россиянин, за период эпидемии - 17 819 395 человек.

