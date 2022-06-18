Скворцова: Вакцина «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений
Вакцина против коронавирусной инфекции «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Есть регламент, который заставляет действовать пошагово. Мы начали так, как начинают все по нашему российскому законодательству. [Разрешили применять у лиц] 18-60 [лет]. Мы готовы расширять эти показания», — пояснила Скворцова в беседе с ТАСС.
Глава ФМБА добавила, что третья фаза клинических испытаний препарата может начаться в конце лета.
Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» в марте. Исследования подтвердили, что препарат не вызывает аллергию и хорошо переносится. В апреле вакцина была запущена в промышленное производство.
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