Скворцова: Вакцина «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений

«Есть регламент, который заставляет действовать пошагово. Мы начали так, как начинают все по нашему российскому законодательству. [Разрешили применять у лиц] 18-60 [лет]. Мы готовы расширять эти показания», — пояснила Скворцова в беседе с ТАСС.

Глава ФМБА добавила, что третья фаза клинических испытаний препарата может начаться в конце лета.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» в марте. Исследования подтвердили, что препарат не вызывает аллергию и хорошо переносится. В апреле вакцина была запущена в промышленное производство.

