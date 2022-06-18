Скворцова: Вакцина «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений

Вакцина против коронавирусной инфекции «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»

«Есть регламент, который заставляет действовать пошагово. Мы начали так, как начинают все по нашему российскому законодательству. [Разрешили применять у лиц] 18-60 [лет]. Мы готовы расширять эти показания», — пояснила Скворцова в беседе с ТАСС.

Глава ФМБА добавила, что третья фаза клинических испытаний препарата может начаться в конце лета.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» в марте. Исследования подтвердили, что препарат не вызывает аллергию и хорошо переносится. В апреле вакцина была запущена в промышленное производство.

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