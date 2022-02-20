В России госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 10 372 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 20 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 10 372 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 15 062 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 170 699новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 745 человек. Всего умерли от заболевания 345 500 человек.
Всего за сутки выздоровело 147 296 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 12 365 238 человек.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что штамм «омикрон» сравним с обычной простудой, большинство болеет им бессимптомно, и нет смысла в поголовном тестировании.
«Огромная часть случаев проходит незамеченной. Чтобы охватить всех, нужно проводить поголовное тестирование. Но в этом особого смысла нет, потому что эта вспышка «омикрона», хоть и будет очень массивной, но быстро спадет. Уже где-то к середине февраля заболеваемость снизится», - отметил Чумаков.
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15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
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