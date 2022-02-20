В России госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 20 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 10 372 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 15 062 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 170 699новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 15 370 419 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 745 человек. Всего умерли от заболевания 345 500 человек.

Всего за сутки выздоровело 147 296 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 12 365 238 человек.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что штамм «омикрон» сравним с обычной простудой, большинство болеет им бессимптомно, и нет смысла в поголовном тестировании.

«Огромная часть случаев проходит незамеченной. Чтобы охватить всех, нужно проводить поголовное тестирование. Но в этом особого смысла нет, потому что эта вспышка «омикрона», хоть и будет очень массивной, но быстро спадет. Уже где-то к середине февраля заболеваемость снизится», - отметил Чумаков.

