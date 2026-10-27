В честь Мерца назвали сорт орхидей в Сингапуре
Сорт орхидей в Сингапуре назвали в честь канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время его первого визита в республику в качестве главы правительства. Об этом сообщает Der Spiegel.
Цветок получил название Vanda Friedrich Merz. Орхидея отличается фиолетово-коричневыми цветами и насыщенно-зелеными листьями, пишет RT.
В Сингапуре существует традиция «орхидейной дипломатии» - новые сорта растений называют в честь высокопоставленных зарубежных гостей. Свои имена цветам уже дали принцесса Диана, японский император Акихито, экс-канцлеры Германии Ангела Меркель и Олаф Шольц.
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