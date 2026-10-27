Паниковать рано: Что ждет студентов на фоне «чистки» частных вузов

Поводов для переживаний и паники пока нет, у вузов будет время перестроиться, заявил Амет Володарский в пресс-центре НСН.

Государство даст достаточно времени подстроиться тем заведениям, которые принудят пройти аккредитацию, а обучающиеся только выиграют от этого, рассказал в пресс-центре НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. Володарский подчеркнул, что студентам пока не стоит переживать.

Сенатор и омбудсмен поддержали идею Матвиенко разобраться с «лишними» вузами
«Раньше времени паниковать не нужно. Если есть вуз, который обязали пройти аккредитацию, то у него есть минимум год, но обычно три-четыре. Задача не “закрыть” его и создать социальную напряженность, а исправить ошибки и помочь. Определенный срок на улучшение программы будет выделен. Студенты не пострадают, а только выиграют от этого. Если мы понимаем, что это “фейковый” вуз и будка по продаже дипломов, то всем учащимся предложат перейти в другие места и сдать экзамены, чтобы продолжить обучение. Но рано говорить о массовых закрытиях», — предупредил он.

Ранее Володарский объяснил в пресс-центре НСН, чем частные вузы отличаются друг от друга.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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