Республика Корея отозвала с Украины восемь дипломатических работников
Министерство иностранных дел Южной Кореи отозвало восемь сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел республики Чо Хен, передает ТАСС.
Глава МИД объяснил такое решение высказываниями украинской стороны, в том числе комментариями о ситуации на границе с Северной Кореей.
По словам министра, ключевые сотрудники посольства остаются на Украине, чтобы в случае необходимости оказать содействие согражданам. Кроме того, Чо Хен отметил, что поддерживает коммуникацию с украинским министром иностранных дел.
Ранее Южная Корея приняла решение об отзыве своего посла на Украине. Позднее стало известно, что республика отзовет из Киева ряд дипломатических работников.
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