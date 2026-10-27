Республика Корея отозвала с Украины восемь дипломатических работников

Глава МИД объяснил такое решение высказываниями украинской стороны, в том числе комментариями о ситуации на границе с Северной Кореей.

По словам министра, ключевые сотрудники посольства остаются на Украине, чтобы в случае необходимости оказать содействие согражданам. Кроме того, Чо Хен отметил, что поддерживает коммуникацию с украинским министром иностранных дел.

Ранее Южная Корея приняла решение об отзыве своего посла на Украине. Позднее стало известно, что республика отзовет из Киева ряд дипломатических работников.

