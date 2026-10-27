Российских студентов предупредили о рисках обучения в вузах без аккредитации
Не стоит доверять рекламным лозунгам на свой страх и риск, не все вузы могут предложить качество и "нормальный" диплом, заявил в пресс-центре НСН Григорий Сподах.
Студент на аккредитованном направлении гарантировано завершит обучение по специальности, а на всех остальных стоит быть осторожнее, предупредил в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов России Григорий Сподах.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. По данным мониторинга Минобрнауки за 2025 год, в России насчитывалось 1257 организаций высшего образования, участвовавших в мониторинге, из которых 330 были частными. Всего в системе высшего образования обучались более 4,6 млн студентов, при этом на частные организации приходилось 11,4% учащихся. Сподах отметил, кто находится в зоне риска.
«На данный момент инструментов для защиты студента на аккредитованной программе достаточно. Сейчас аккредитация бессрочная. Если человек поступил, то, скорее всего, он доучится. Когда студент априори выбирает неаккредитованное направление, то это его выбор. Доверять такому заведению можно только на свой страх и риск. Я бы предостерег студентов и их родителей идти в такие места. Многие вузы получают аккредитацию не с первого раза — это непростой путь, который подразумевает определенные условия. Рекламный лозунг “поступайте к нам, а мы потом все получим” обманчив», — подчеркнул он.
Ранее Сподах в пресс-центре НСН выступил в защиту частных учебных заведений.
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