Студент на аккредитованном направлении гарантировано завершит обучение по специальности, а на всех остальных стоит быть осторожнее, предупредил в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов России Григорий Сподах.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в последние годы в России появился пласт частных высших учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность. Она призвала приостановить их лицензирование и навести порядок в сфере высшего образования в ходе своего выступления в верхней палате парламента. По данным мониторинга Минобрнауки за 2025 год, в России насчитывалось 1257 организаций высшего образования, участвовавших в мониторинге, из которых 330 были частными. Всего в системе высшего образования обучались более 4,6 млн студентов, при этом на частные организации приходилось 11,4% учащихся. Сподах отметил, кто находится в зоне риска.