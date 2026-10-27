В России на госпрограмму развития образования выделят 682,5 млрд рублей

Свыше 680 млрд рублей выделят в России в 2027 году на реализацию государственной программы «Развитие образования». Об этом сообщает RT со ссылкой на Минпросвещения.

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«В целом на реализацию государственной программы «Развитие образования» предусмотрено 682,5 млрд рублей в 2027 году», — указали в ведомстве.

При этом в 2028-м на эти цели выделят 686 млрд рублей, годом позже – 696,7 млрд.

Как уточнили в Минпросвещения, часть средств направят на семь национальных проектов.

Ранее в Минфине рассказали, что на развитие образования в России планируют выделить более 320 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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