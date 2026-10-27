Песков: Конкретной даты трехсторонних переговоров по Украине пока нет

Дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине не определена. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кто поедет? Почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ

«Нет, пока даты нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял о возможности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам по Украине после 4 ноября, пишет RT.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту с участием России, США и Украины. В Кремле отмечали, что встреча пройдет в Абу-Даби в первой половине ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаПереговорыДмитрий Песков

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