Песков: Конкретной даты трехсторонних переговоров по Украине пока нет
Дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине не определена. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока даты нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял о возможности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам по Украине после 4 ноября, пишет RT.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности к возобновлению трехсторонних переговоров по украинскому конфликту с участием России, США и Украины. В Кремле отмечали, что встреча пройдет в Абу-Даби в первой половине ноября.
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