В аэропорту Краснодара нашли кота, пропавшего месяц назад
Кота Василия, который пропал в аэропорту Краснодара, нашли в авиагавани. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце сентября взрослый дымчатый кот выбрался из переноски во время погрузки багажа на рейс Краснодар - Батуми. По словам очевидцев, они заметили, что животное следовало в сторону железной дороги и поселка Знаменский. Поймать кота не удалось.
«Сегодня, 27 октября, в аэропорту Краснодар обнаружили кота Василия, которого искали больше месяца», — рассказали в воздушной гавани.
Животное нашли сотрудницы службы наземного обслуживания. Аэропорт связался с хозяйкой кота, она подтвердила, что найденный питомец принадлежит ей. Женщина находится в Батуми, и в ближайшее время за Василием приедет ее сестра.
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