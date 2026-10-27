В аэропорту Краснодара нашли кота, пропавшего месяц назад

В конце сентября взрослый дымчатый кот выбрался из переноски во время погрузки багажа на рейс Краснодар - Батуми. По словам очевидцев, они заметили, что животное следовало в сторону железной дороги и поселка Знаменский. Поймать кота не удалось.

«Сегодня, 27 октября, в аэропорту Краснодар обнаружили кота Василия, которого искали больше месяца», — рассказали в воздушной гавани.

Животное нашли сотрудницы службы наземного обслуживания. Аэропорт связался с хозяйкой кота, она подтвердила, что найденный питомец принадлежит ей. Женщина находится в Батуми, и в ближайшее время за Василием приедет ее сестра.

