Канцелярия Стубба сообщила о его переговорах с Путиным и Стере

По словам Стубба, беседа была откровенной и содержательной. Политики обсудили дипломатические усилия по завершению украинского конфликта.

Отмечается, что лидер Финляндии и премьер Норвегии выступали в качестве представителей своих государств, а не Европы.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о телефонных переговорах Путина, Стубба и Стере.

