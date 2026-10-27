Канцелярия Стубба сообщила о его переговорах с Путиным и Стере

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского лидера.

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По словам Стубба, беседа была откровенной и содержательной. Политики обсудили дипломатические усилия по завершению украинского конфликта.

Отмечается, что лидер Финляндии и премьер Норвегии выступали в качестве представителей своих государств, а не Европы.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о телефонных переговорах Путина, Стубба и Стере.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинФинляндияНорвегия

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